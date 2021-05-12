【加密貨幣】橋水基金達里歐：政府不樂見另類貨幣 加密貨幣風險在於「太成功」

全球最大對冲基金橋水創辦人達里歐（Ray Dalio）周二（）出席《華爾街日報》舉辦的活動時指，他認為加密貨幣是令人興奮的未知領域，但「加密貨幣的最大風險卻正正在於太成功，沒有政府希望出現另類貨幣。」

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他指出非常看好加密貨幣作為數位結算機制，市場認為他是指去年起興起的去中心金融化（Defi）趨勢。據Coinmarketcap數據顯示，全球市值最大加密貨幣比特幣年初至今已升近九成，現站穩於56241美元水平。

對於美國總統拜登（Joe Biden）推出的1.9萬億救市方案及2.3萬億美元的基建刺激計劃，達里歐指大筆支出將導致過多資金流入經濟，繼而出現泡沫，或有機會令通脹出現及令美元貶值，而目前股市也出現非債務推動的泡沫。

他解釋泡沫分為兩類，第一是因債務過大而無力償還，第二類是因大量熱錢流入，而令資金失去價值的泡沫，他認為現時身處第二類泡沫之中。

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