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【職場熱話】舊人月薪比新人少2千 還要每日OT 差別待遇惹不滿　狠批公司當他們是「下等人」

理財智慧 19:09 2021/05/12

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加班是不少工作都會遇到的，但如果老闆差別待遇，只叫一部份人加班，有時也會令員工感到不公。最近在討論區就有網民發帖，指自己公司差別對待「新人」和「舊人」，新人比舊人多2,000元工資，但就不用加班。而舊人就需每日加班半個鐘。令事主直斥當他們是「下等人」。

【職場熱話】公司發電郵出獎金 誰知道內有乾坤 引起員工怒火　【下一頁

 

事主經歷：

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    +6
    +5

 

【職場熱話】月薪2萬中專業辛苦工 VS 1.8萬準時下班 HEA工 網民：專業不是適合任何人　【下一頁

帖文一出，不少網民都在安慰事主，「東家不打打西家」、「唉，都是打工人」、「加班是責任問題，如果你是薯仔就不需要」、「如果加班有錢應沒甚麼問題」、「我公司，沒ot錢，但叫人無限ot,又超多工作，半個鐘算甚麼，我做文員的」、「可能見工時談好的。」

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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