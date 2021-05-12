【小米手機】小米Mi 11i、Mi 11 Lite 5G設限時首賣優惠　揀送小米耳機、小米手環6

▲ 圖為Mi 11 Lite 5G，設有 6+128GB 版本，建議零售價為2,799港元。

小米今（12日）宣布於本港推出手機Mi 11i、Mi 11 Lite 5G，進一步擴大Mi 11系列陣容。Mi 11i設有 8+128GB 及 8+256GB 兩個版本，建議零售價分別為3,999 及 4,399港元；Mi 11 Lite 5G設有 6+128GB 版本，建議零售價為2,799港元。

小米指，將於今晚8時30分至11時59分，在官網mi.com進行限時首賣。用戶即晚購買Mi 11i，可選擇贈送小米藍牙耳機2 SE（零售價為239港元）或小米手環6（零售價為299港元，限量500個）。更會大派價值200港元的手機優惠券，適用於購買Mi 11i及Mi 11 Lite 5G，限量4,000張。而5月13至18日期間，購買Mi 11i仍可獲贈小米藍牙耳機2 SE 。

至於5月13日開賣日，在小米之家創興廣場店購買Mi 11i，即可有機會獲贈米家手持無線吸塵器1C，限量55個。

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Mi 11i配備高通Qualcomm Snapdragon 888處理器，6.67吋E4 AMOLED屏幕及支援120Hz 更新率，以及4,520mAh電池。後置三攝鏡頭：1.08億高清主鏡頭、119°超廣角鏡頭、支援50mm等效焦距的長焦微距鏡頭。

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Mi 11 Lite 5G則配備6.55吋的AMOLED TrueColor 10-bit原色屏幕，比起上一代多達64倍顏色。採用高通Snapdragon 780G處理器，4,250mAh電池，支援33W快充等。後置三攝鏡頭：6,400萬像素主鏡頭、800萬像素超廣角鏡頭、500萬像素長焦微距鏡頭。

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責任編輯：張寶燕