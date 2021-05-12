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【大行報告】大摩指微盟昨日股價大跌不合理　重申「增持」評級　料潛在升幅達六成

股樓投資 17:28 2021/05/12

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摩根士丹利發表報告指，因同業中國有贊(08083) 公布的今年首季業績遜市場預期，微盟(02013) 股價昨日(11日)下跌7%，但該行認為市場的負面反應並不合理。大摩表示，中國有贊增長受到快手(01024) 平台客戶流失的負面影響，但微盟在相關方面沒有太多業務敞口。另外，微盟今年首季業績表現強勁，年初至今業務在軌道之上，全年指引亦維持不變。而管理層對電商SaaS行業有信心，預期集團可維持在智能零售業務的優勢。

該行重申微盟股份「增持」評級，目標價25元，以今日收市價計算，潛在升幅為67%。

大行對微盟評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

微盟集團（02013） 港股

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