【有相睇】比華利山美景宜人　裝修雅緻　3888萬連車位成交

樓市連月向好，一二手市場交投宗數及金額皆呈上升趨勢，豪宅市場亦不乏買家入市。中原豪宅禮頓山第二分行高級資深分區聯席董事張偉光表示，比華利山C座中層1室，實用面積1,426平方呎，屬4房套間隔，望繁華市景，附有雅緻裝修。業主以3,888萬元將單位連車位易手，實用呎價27,265元。

張偉光指，買家屬於用家。原業主於2009年以1736萬元買入單位，持貨12年，帳面獲利2,152萬元，單位升值124%。

比華利山成交單位內櫳及外望景觀︰

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資料顯示，比華利山由恒基兆業地產發展，位於跑馬地樂活道6號，入伙日期為1988年12月，樓齡約33年。比華利山共有10座，提供698個單位，實用面積由1,057平方呎至1,697平方呎。物業位於半山豪華住宅區，環境恬靜，景致開揚，望港九市景，設有會所及停車場等，因而受豪宅買家歡迎。

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