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【網民熱話】大學生開三張卡才算夠用 被轟太大洗 網民：遲早還唔到卡數

理財智慧 18:16 2021/05/12

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現代人的生活離不開電子支付，除了現在用手機支付，不得不提的就是信用卡。市民人手一張信用卡是常識，但有人會多開幾張備用。近日有網民於網上討論區發文詢問，到底開多少張信用卡才對。

網民經歷：

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大部分網民都沒有回應樓主的問題，反而覺得最重要的是樓主的花費習慣。他們指出，數量不是問題，用完之後每期都可以還清的話，多少張都沒有所謂。但如果每一張都只能還上最低付款額就很大問題。有人建議樓主少用1-2張卡，遲早會還不到錢，到時候就「知味道」！

【網民熱話】大學生女友每月欠下2萬多卡數　事主勸喻反被斥責：少少錢都不願花【下一頁

有人認為多開幾張卡的用意不是在多刷卡，只是因為能有不同的優惠來購物。如果為了迎新，就可以得到了優惠後再停用信用卡。

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責任編輯：張瑋婷

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