【樓市故事】金融風暴時期買樓　物業淪為「蟹貨」不沽　堅持至今才賣　帳面賺2.1倍

樓市續旺，再有長情業主賣樓套現。利嘉閣彭錦添說，青衣翠怡花園8座高層G室，實用面積約368平方呎，兩房間隔，望海景，原叫價630萬元放盤，終略減12萬元，以618萬元易手，實用呎價約16,793元。

值得留意的是，據了解，原業主於1998年2月，即亞洲金融海嘯時期，以約202萬元購入上述單位，持貨至今逾23年，可謂見證經濟上落、樓市起跌，現轉手帳面賺約416萬元，物業期內升值約2.1倍。

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彭錦添續說，翠怡花園本月至今錄得4宗二手成交，平均實用呎價約15,349元，而屋苑現時有約48個單位放盤，最低入場價由568萬元起。

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