【移民澳洲】政府削新移民福利 等4年先拎得

澳洲政府早前宣布延長香港畢業生和技術簽證5年,為香港人申請永久居留移民澳洲提供途徑,澳洲移民政策成港人關注焦點。澳洲聯邦政府周二(11日)宣布,從明年起,新移民需等4年才可領取大部分政府福利金。澳洲政府估算,新政策將可節省6.71億澳元開支(約40.7億港元)。而澳洲年度永久居民移民上限會維持在16萬人。

澳洲聯邦政府近日公布新財政預算案,大幅削減福利開支。政府新制定的4年「新抵埗居民等候期」(Newly Arrived Resident’s Waiting Period)措施,將大部分福利及簽證類別,如青年津貼(youth allowance)、助學金(Austudy)及求職者津貼等劃一看齊,皆需等候4年,不再如以往按有關人士情況及簽證類別劃分。

新政策於2022年1月1日起生效,料可為澳洲政府節省共6.71億澳元(約40.7億港元)開支,當中最大影響屬永久居民簽證。政策變更前,簽證持有者能即時獲家庭稅務福利「Family Tax Benefit B」。

澳洲經濟發展委員會高級經濟學家Gabriela D'Souza批評,政府此舉對公共政策樹立了一個不良先例,並形容「似乎是對無法就業人士的大肆剝削」(seems like a blatant money grab from people who can’t work)。Gabriela D'Souza警告政府,愈將新移民視為非澳洲人,後果只會愈差。

另外,澳洲政府表示家庭團聚、技術移民及人道主義簽證配額將維持不變,年度永久居民移民上限亦維持在16萬人。

責任編輯:李俊儀