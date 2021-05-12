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【移民澳洲】政府削新移民福利 等4年先拎得

環球社會熱點 17:38 2021/05/12

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澳洲政府早前宣布延長香港畢業生和技術簽證5年，為香港人申請永久居留移民澳洲提供途徑，澳洲移民政策成港人關注焦點。澳洲聯邦政府周二（11日）宣布，從明年起，新移民需等4年才可領取大部分政府福利金。澳洲政府估算，新政策將可節省6.71億澳元開支（約40.7億港元）。而澳洲年度永久居民移民上限會維持在16萬人。

澳洲樓價料升17% 自80年代升得最勁 【下一頁】

澳洲聯邦政府近日公布新財政預算案，大幅削減福利開支。政府新制定的4年「新抵埗居民等候期」（Newly Arrived Resident’s Waiting Period）措施，將大部分福利及簽證類別，如青年津貼（youth allowance）、助學金（Austudy）及求職者津貼等劃一看齊，皆需等候4年，不再如以往按有關人士情況及簽證類別劃分。

新政策於2022年1月1日起生效，料可為澳洲政府節省共6.71億澳元（約40.7億港元）開支，當中最大影響屬永久居民簽證。政策變更前，簽證持有者能即時獲家庭稅務福利「Family Tax Benefit B」。

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澳洲經濟發展委員會高級經濟學家Gabriela D'Souza批評，政府此舉對公共政策樹立了一個不良先例，並形容「似乎是對無法就業人士的大肆剝削」（seems like a blatant money grab from people who can’t work）。Gabriela D'Souza警告政府，愈將新移民視為非澳洲人，後果只會愈差。

另外，澳洲政府表示家庭團聚、技術移民及人道主義簽證配額將維持不變，年度永久居民移民上限亦維持在16萬人。

責任編輯：李俊儀

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