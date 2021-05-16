【宏觀術數@iM網欄】陰盡陽生，絕後重生 宗教節慶與日月星辰

過幾天便是佛誕公眾假期，漢傳及藏傳佛教皆以農曆四月初八日紀念佛陀誕生，而南傳佛教及部份藏傳佛教則以陽曆5月份的月圓日紀念佛陀誕生、出家、成道、湼槃, 並稱為衛塞節，也即大多會在陰曆四月十五日。由此來看佛誕也如不少宗教節慶一樣，先賢都是把紀念日設定在太陽（陽曆）或月亮（陰曆）的循環點上，而非一定在歷史上或曆法的某個日子。

陰盡陽生，絕後重生

類似情況就如過往提及過基督宗教的耶穌誕生日也設在12月25日，研究者相信應該和12月22日冬至後3天，象微從死亡（冬至陰氣盡而陽生）重生有關連。從公元325年以來復活節的設定，都定在春分後第一次月圓後的第一個星期日，除了考慮到經文說基督在星期天復活這理由外，也把這星期日的三天前的星期五定為受難節，其原意也是死後三天復活這意象。事實上就算更早期猶太教逾越節紀念受難與復活，日子計算也是以春分前後月圓計算的。由基督誕生及復活兩個重要宗教日子，一在近春分一在於冬至後，多少反映出古賢對天時之重視。

月圓在中國農曆也一直備受重視，除了八月十五中秋節月圓慶祝人月團圓外，更有正月十五（上元元宵節）、七月十五中元節（盂蘭節）、及十月十五日下元節的三個月圓，傳統道教以之分別慶祝天宮、地宮和水宮大帝誕辰的日子。一年十二個月圓也就差不多三分一與宗教節慶連上了關係。

佛、道及基督教外，伊斯蘭曆法本身以月相為根據，並且以日落（月昇）為一日的開端，宗教節慶也就必然和天象曆法相關了。古人以日、月、星辰天象紀念宗教節慶，古代農耕社會，有以春分作為一年之始，有以冬至作為陰盡陽氣的轉捩點，用作紀念日也似乎比硬生生套在曆法日期上較優的。

衛塞節月蝕星象 小心治安動亂

今年印度及南傳佛教佛誕「衛塞節」位於陰曆四月十五日，恰好正值月全蝕，近日印度及馬來西亞等地區疫情又似乎仍然比較嚴重，如從印度天星盤稍作「窺探」，蝕月正好佔於東昇點（寅宮），即代表人民的宮位重點位置，星象除可主瘟疫及對畜牧業不利外，更每易引發打劫搶掠等治安問題；同時海王星衝擊天頂，則須小心藥物出問題。按照傳統星法，問題每多在蝕後四個月內發生。幸而星盤內也有吉利組合，衷心希望能在國際間援手能在月底前稍為扭轉，免生過多枝節，惟冥王星守於經濟宮，短期內經濟活動恐怕仍會大受打擊。

宗教信仰、五行相類

既然以術數談宗教節日，星象以外亦順便談一下和五行的有趣關連。傳統命學占卜，一般都以五行類象不同宗教如下：木代表道教、火代表佛教（或拜火教）、金代表基督宗教、土代表回教，水則可代表海神、玄武或天后崇拜等，當中水主智，亦主慾，金水情多也就容易和世俗享受關係較深。實際推算有時不一定是以其人五行所喜忌而可以判定其人的宗教信仰的。首先其人要有宗教緣份，而類象的宗教在當地又普及才能作如此類象，否則五行所主的喜忌可以是其他的事物。此外，很多時五行的氣勢影響更為重要，就如有些人自少在某些宗教環境薰陶下，耳濡目染影響成為信徒。多作推算玩味自有心得。

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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