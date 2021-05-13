【HKTVmall】港視推「HKTV極速送」優惠　首次購物滿200元送50元Mall Dollar（附短片）

▲ 【HKTVmall】港視推「HKTV極速送」優惠 首次購物滿200元送50元Mall Dollar

香港電視 （01137） 旗下HKTVmall推出「HKTV極速送」，顧客於送貨地址兩公里內的商店選購產品，透過與第三方智慧物流公司Zeek合作，會於一小時內將訂單送達。 港視表示，即日起至5月23日，顧客使用「HKTV極速送」，首張訂單滿200元，可獲50元Mall Dollar。

每張使用「HKTV極速送」訂單最低消費額為50元，只可選購同一商店內產品， 運費將根據每張訂單計算。若於「HKTV極速送」購物少於200元，運費為20元，購物滿200元或以上，運費為10元。值得注意是，每張訂單沒有上限金額，惟每件選購產品單價不可超過1000元。

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目前「HKTV極速送」服務覆蓋70間HKTVmall O2O門市，並有超過800個零售點加盟。香港電視行政總裁（香港）周慧晶表示，計劃本年底覆蓋門市增至100間，由於現時HKTVmall門市較細，未來開店會選擇更大面積的地方，目標一門店提供3種服務，包括現場銷售、貨物自取，以及「HKTV極速送」。

她指，「HKTV極速送」現為試行階段，希望6月中旬正式推出時，零售點可增至3000間，到年底達6000間。

現時加盟的零售點涵蓋品類包括寵物用品、家居清潔、個人用品、電器產品等。周慧晶指，參與商戶不需要限於現行HKTVmall合作伙伴，也沒有「二選一」限制。另外，所以參與「HKTV極速送」的商戶，公司首3個月均抽佣15%。

另外，「HKTV極速送」亦會提供餐廳外賣送遞服務。問及與同業競爭，周慧晶指，擴展至外賣送遞是為了打造電子生態圈，又指顧客除了網購，亦有發展二手交易平台。

外界認為阿里巴巴 （09988） 推出天貓香港業務勢對撼HKTVmall。然而，周慧晶指，天貓香港與HKTVmall目標客群不同，未見公司生意受到影響，又認為香港網購市場發展潛力大，更多競爭是健康的推動力。

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記者：袁諾曦