【法律迷思】調解達雙方共識

「調解」（Mediation）是一種常見的解決糾紛途徑，近年來司法機構一直鼓勵訴訟各方當事人採取調解的方式解決爭議，毋須到法庭展開法律程序。

調解的參與屬自願性質，由一名中立和受過專業訓練的調解員，協助各方當事人達致既能滿足各方所需，又為各方所接受的和解。當各方同意進行調解時，調解員會要求各方簽訂調解協議，訂明所有根據調解進行的協商將享有特權，並且會在不損害權利的基礎上進行。

「不損害權利」（Without Prejudice）是指一旦將來要在法庭進行法律程序，所有在調解過程中討論的內容均不會被用作法律程序的證據。

調解員一般會安排各方在一個保密的環境下，進行面對面的洽談。各位當事人皆有機會陳述本身的論點，並聆聽對方的說法，而調解員不會提供法律意見，亦不會強行把決定加諸各方當事人身上。調解員會盡力協助各方探索自己個案論據的強弱，辨別可行的解決方法，以協助各方自己解決問題。各方在調解過程中可隨時終止調解；但如果各方最終達成協議，便須簽訂相關協議，而協議對各方具法律效力。調解適用於大部份爭議，如商業、金融、保險索償、大廈管理，甚至與鄰舍之間的糾紛等，但若個案牽涉及刑事、對憲制事宜或法律權利作出裁定，則不宜以調解處理。

調解具保密性質

調解會議上所披露的事情，各方均須予以保密及不得向外界披露。但某些「調解條例」（Mediation Ordinance）特定情況則屬例外，例如是若果得到調解的每一方和調解員的同意，或有合理理由相信必須作出披露以防止任何人受傷，或在獲得法院的許可下作出披露等。

除了其保密性質外，調解亦有其他好處。調解可選擇於訴訟前或於訴訟的任何階段開始，而且過程及和解方案亦較靈活，所以其自由度對比其他解決糾紛的途徑為大。另外，由於當事人無須把爭議訴諸法庭，因此可省卻訴訟的高昂費用和時間。調解同時亦有助避免對抗式訴訟中出現的衝突和風險，有助修復及改善各方當事人的關係。

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本文節錄至706期《iMoney》 Focus 法律迷思專欄

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