【小老闆生意經@iM網欄】電子支付為全球新趨勢 小商戶亦需加入電子支付生態

全城期待已久的「電子消費券計劃」近日又有新進展，早前財政司司長陳茂波在電台節目表示，由於聽到不同市民的意見，「電子消費券」將改變至不再分五期發放電子消費券，但又稱不會考慮一次性地發放。而政府正考慮延長電子消費券的使用期限，電子消費券或將有機會延長至明年新年才使用，這樣市民可將相關資金留待「辦年貨」期間才使用。雖然相關消息仍未正式落實，惟不少市民對港府願意聽取民意的舉動表示欣賞。

借鑒澳門 聽取民意完善計劃

而澳門當地亦有電子消費優惠的計劃。本身計劃公布初期，亦是引起民間劣評。可是，後來澳門政府認真聆聽社會各界人士的意見及需要，即時對此計劃作進一步的優化和完善。有關計劃登記期已由上周五(7日)開始，直至12月10日為止，啟動金額將於5月24日起至12月13日期間，存入居民指定的電子支付帳戶或消費卡，最快6月1日即可實施。

澳門政府推出的電子消費計劃十分有效率，反觀本地政府「電子消費券」計劃一再拖延，稱期望在暑假期間可以開始接受登記。而推行細節再三更改，目前仍未有一個確實的方案。不過相信參考澳門當地做法的話，港府很快會有一個落實的方案，預計市民有望在暑假內收到第一期的電子消費券。

電子支付日益普及

是次「電子消費券計劃」會發放總額5,000元的電子消費券，計劃規模360億元，預計720萬人受惠。早前政府跟營運商商討的過程中，要求他們盡量不向商戶收取手續費，即使收取，亦要盡量少收，賺取的收益亦應日後回饋給商戶和市民。是次計劃旨在可惠及市民的同時，商戶又可增加收入，而本地政府亦藉此有效推廣效推廣電子支付，始終電子支付亦是未來的發展大趨勢。

筆者亦深信，付款方式的轉變將改變了我們的生活習慣。目前，本地電子支付市場目前是明顯落後於內地，透過是次「電子消費券計劃」，市民需要安裝支付寶、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK等4個支付系統才可以收到這5,000元的電子消費券。而是次計劃好明顯是政府希望本地市民進一步利用電子支付系統。商戶方面，要懂得與時並進，如果希望有機會受惠到此「電子消費券計劃」，就要盡快安裝相關電子支付工具。畢竟電子支付是時代的新趨勢，即使是小商戶也好，亦要及早安裝相關支付工具，不排除未來政府會再透過相關電子支持工具進行優惠及推廣，小商戶有望從中分一杯羹。

作者_Anna（馮文慧）簡介 前IM記者，現投身金融行業。白天上班8小時，跟一般白領無異，工餘時間則經營網店，從事玩具精品代購生意。愛好旅遊，本身做代購是希望幫補旅費，沒想到誤打誤撞下賺上一桶金並當上小老闆，在寸金尺土的香港開設實體門店。

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