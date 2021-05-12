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【港元定期存款】港元定存最高息5厘 跑贏iBond兩厘墊底息

Hot Talk 16:41 2021/05/12

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恒生7天港元短存有5厘，膺冠絕全城高息王。

避險的追息族緊盯政府公布新一批iBond發售詳情，保證年回報維持兩厘，專家料這保守產品的銷情旺丁又旺財，畢竟官債的墊底息遠勝港元定期存款。雖然市面至少有4間銀行提供3厘或以上的定期存款息率，高息王更達5厘，但業界提醒兩大注意，包括：（1）超短存：眼下4至5厘特高息，全屬7天超短存，如恒生（00011）冠絕全城的5厘息，定存且以年息計，再舉高息王的門檻為5萬元，按理7天只賺約47元利息；（2）附帶條件：除了恒生的特惠息要求先把指定外幣作兑換外，同樣，滙豐（HSBC）及中銀香港（02388）相同短存齊享4厘年息，也須存戶先作兌換，扣除買賣差價後，實質回報恐再打折。

港元定存仍有高息王，可按下圖了解

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至於另一大行工銀亞洲的3厘年息，在牌面上也跑贏iBond，且存期為3個月，但須額外條款，例如同時開立指定投資帳戶，倘若未有開立指定戶口，港元定存年息僅1.8厘，而且須新錢才享優惠。反觀，iBond入場甚易，普羅市民只須斥1萬元落注，而專家亦預計官債將丁財兩旺，成銀行兵家必爭的戰場。

至於比併開戶着數，騰訊（00700）、港交所（00388）及工銀亞洲有份的虛擬銀行、富融（Fusion Bank），新推開戶現金回贈優惠，但現金回贈以80元作上限。相反，人人有份的iBond，抽中一手（每手涉資1萬元），每年即可穩袋利息200元，iBond的回報更吸引。

iBond於6月1 日起接受認購，保證息率維持2厘【下一頁

上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉回應本報查詢指，該行擬提供有關iBond的推廣優惠，稍後將會作公布。

陳志偉又說，現時港元存息處於低水平，年息普遍低於0.5厘；加上今年和上年市況有點不同，預計iBond認購期內，本港沒有超大型新股IPO；再加上iBond的靈活性（例如可隨時在二手買賣），預計市民認購反應熱烈，有望突破上年的紀錄。

業界補充，市傳集資逾百億的京東物流，最快或於下周招股，惟以現市况風高浪急，IPO抽資效應相信不及去年同期新股熱爆，當時全球集資王螞蟻招股，市料搶走不少iBond閒資，如今面對通脹升温，普羅大眾避險意識又提升，遂料固定收益的產品受捧。

追蹤iBond消息，可瀏覽【iBond 2021】 

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記者:曾桂芬 責任編輯:梁智豪

欄名 : 港元定期存款

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通脹債券 通脹 iBond 港元定期存款 定期存款

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