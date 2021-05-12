【跟錢家學理財@iM網欄】金融科技ABCD 機械理財顧問的投資智慧

金融科技有ABCD四大範疇，分別是Artificial intelligence（人工智能或AI）、Blockchain（區塊鏈）、Cloud computing（雲計算）和Big data（大數據）。當中AI備受關注，其發展一日千里，現時已走進不同的行業。

在金融業當中，機械理財顧問（Robo-advisers）使用AI技術和數據分析，提供財富管理和投資建議。簡單而言，機械理財顧問是一個不使用或只涉及少量人手，為客戶提供理財建議的網上平台或流動應用程式。

AI能夠仿效人類智能行事，可以自我學習，然而它的智慧由人類賦予。就機械理財顧問而言，它們選股或建立投資組合的智慧，通常來自一些投資理論和模型，亦會跟從一些投資方面的金科玉律。

AI投資心法

第一是分散投資，機械理財顧問主要使用基金和交易所買賣基金（ETF）為客戶建立投資組合。這些投資產品通常持有一籃子的股票或其他證券，可以做到分散風險。

第二，不少機械理財顧問採取長線投資策略，會建議投資者買入後持有，一來可以減低短期投資市場波動的影響，二來可以減低投資成本及做錯決定的機會。

第三，投資交易成本蠶食回報，AI多數選取ETF作為投資組合，ETF收費比率低，而機械理財顧問佣金收費，亦一般較真人理財顧問為低，故使用機械理財顧問整體投資成本較低。

AI不能保證穩賺

賺錢獲利是投資的硬道理，無論理財顧問是真人還是機械人，投資者都會關心其能否幫助自己爭取最佳投資回報。電腦的強項是數據分析，能夠迅速地處理和分析海量的資料和數據，提升預測事件發生的機率。

然而，AI始終不是魔法或水晶球，如認為它們的分析和判斷一定準確，或者勝過真人，或未能如願。加上，機械理財顧問主要採取被動型投資策略，投資於被動型指數基金和ETF，不宜對它們能夠跑贏大市過度憧憬。

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