日本延長緊急狀態至5月底 民眾仍照常生活

▲ 不少日本民眾面對緊急狀態延長，仍選擇照常生活。

日本政府本月初宣布，擴大緊急狀態範圍至東京都等6個都府縣，並延長緊急狀態至5月底。雖然日本多地的新冠肺炎疫情未有停歇跡象，不少民眾面對緊急狀態延長，仍選擇照常生活。

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日本首相菅義偉上周五（7日）宣布，延長並擴大緊急事態宣言。他將東京都、大阪府、兵庫縣和京都府的緊急狀態由5月11日延長至31日，並把愛知及福岡縣納入其中。

日本共同社報道，周三（12日）早晨已有大量上班族戴口罩步出車站，緊急事態延長似乎未有重挫商業區人流。

69歲的山本康博也是其中一員，乘坐新幹綫由宇都宮市前往東京。山本表示感染數字無大跌，因此延長緊急狀態也難免，但認為效果可能有限。有上班族更指出，他仍要返回公司及見客，延長緊急狀態也沒有改變其生活。

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愛知縣也被納入緊急狀態範圍，當地有上班族支持頒布緊急狀態，但他覺得疫苗接種計劃方面苦無進展，憂慮難以控制疫情。有女大學生更表示目前仍要如常上課，覺得日常生活沒有變化。

雖然日本政府延長及擴大緊急事態宣言，但各地區及行業的活動與場所的停業等限制要求不一。例如東京都要求戲院及保齡球場停業，至於劇院和遊樂場在限制人流和縮短營業時間下可繼續開放。

責任編輯：鄭錦玲