【C家教路@iM網欄】美國就業數據大跌眼鏡 強勢的傳統股或要失守

上周五（7日）美國公佈的4 月非農就業數據只得約27萬，遠不及市場預期的100萬， 同時失業率亦沒有改善，事件引發市場對美國經濟復甦的疑慮， 但數據公佈當日只影響股市表現少許。其後美股納指於本周一（10 日）跌2.55%，是3月以來最大跌幅，本月至今跌約4%， 電動車龍頭特斯拉 (TSLA) 當日跌逾6%，可見現時市場氣氛非常恐懼。

港股近期科技股的表現亦非常不濟，恒生科技指數上周五已率先跌逾 2%，事關佔指數逾7%的美團（03690） 成為繼阿里巴巴（09988） 後， 再次出現負面消息網絡巨企，截至周二（11日），本月至今已跌約 16%。市場資金最近主要追捧週期性及防守性的股票，如航運、 大宗商品以及公用股等，尤其能源股及「爛銅爛鐵」 的熱炒情況非常嚴重，可見市場剩下的選擇不多， 似是股市下行的開始。

增長股被殺估值的情況並沒有完結， 筆者認為現時在整體行情下行時， 相對估值的客觀數據參考性將降低， 難以估計此類別股票的回調時間表。如查看納指與道指的對比圖， 現時走勢與當時2000年科網股的爆破似曾相識， 其可爭辯的是現時市場的資金流仍未出現乾旱跡象， 而且美國聯儲局是否有能力加息亦是個疑問。

整體而言，可見環球股市都在回調，傳統股也受拖累， 因此筆者暫時的看法都較為悲觀，基金倉位現時只得約五成， 新舊經濟的比例相約。雖然已進行了指數期貨的對沖， 但仍然希望持有一定水平的現金來避一避。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金— 中國股票基金經理。C基金現時持有特斯拉及美團的長/短倉。 以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www. facebook.com/pickerscapital/

作者_李浩德簡介： 有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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