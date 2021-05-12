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【法律迷思】了解遺產的處理方式

名人薈萃 19:13 2021/05/12

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一個人去世後，不論死者生前有否訂立遺囑，任何人在處理其遺產前，要先到高等法院的遺產承辦處取得有關遺產之「授予承辦書」，證明自己有權處理死者的遺產。
有否訂立遺囑的分別
「授予承辦書」 可分為「授予遺囑認證書」，或「授予遺產管理書」。「授予遺囑認證書」是發給在死者最後一份遺囑中訂明的遺囑執行人；而「授予遺產管理書」則指在沒有遺囑，或遺囑內沒有訂明遺囑執行人的情況下，發給遺產管理人 。
如果死者在去世前訂下遺囑並委任了遺囑執行人，該執行人就是唯一一位有資格申請遺囑認證書的人。但如該執行人不想履行任務，那麼在遺囑中獲得剩餘遺產遺贈的人，便擁有優先權申請遺產管理書，並在其他列明，在遺囑的條件達成後取得剩餘的遺產。如果死者未有訂立遺囑便去世或遺囑已被撤銷，其家人便須依照無遺囑繼承法律申請遺產管理書。根據香港法例第10A章《無爭議遺囑認證規則》，有權申請遺產管理書的人士的優先次序如下：配偶、子女、父母、兄弟姊妹或其後裔。
訂立遺囑的好與壞
立遺囑者可以決定如何將其遺產分配給親人，而非根據無遺囑繼承法去分配。另一方面，立遺囑者亦可自由決定把某些資產分配予一些沒有親屬關係的人，例如朋友、慈善機構等。同時，他可以委任1名或數名遺囑執行人，去管理及分發有關資產。
訂立遺囑處理遺產亦有其弊處：首先，即使立遺囑者的意願已清楚列明在遺囑上，這些意願仍可能會被挑戰，因為任何對遺產分配感到不滿的人士，均可以向遺囑執行人展開法律行動，就死者遺囑的有效性提出質疑；此外，遺囑只能一次性分配遺產，因此欠缺財富管理能力的遺產受益人，未必能好好運用遺產；而在申請遺產承辦其間，遺產將會被凍結作清點，清點時間動輒數年，死者家人的生活有機會失去保障。
市面上其他處理資產的方式如信託相對上較有彈性，可以通過訂立意願書，安排於不同情況下將財產分配予受益人，亦可免卻家人因挑戰遺囑的有效性而產生的爭拗。
其他有關財富傳承的問題，可聯絡「財富承傳策劃協會」 (http://www.trust-wealth.org)，亦歡迎各位到筆者Facebook的專頁「蘇文傑律師Albert So」留言或參考YouTube「法律迷思」頻道。 

本文節錄至705期《iMoney》 Focus 法律迷思專欄

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撰文 : 香港調解仲裁中心主席，財富承傳策劃協會主席 -蘇文傑律師（Albert So）-

財富及資產管理 遺產管理 律師 DJ 財務自由 經濟

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