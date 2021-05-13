【涼風有信Vincent@iM網欄】「五窮亅詛咒 癸巳月水力不夠 六七月迎來更大跌幅 資本市場難看好

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【C家教路@iM網欄】美國就業數據大跌眼鏡 強勢的傳統股或要失守
各位讀者好！
踏入農曆四月「立夏」節氣，除了見到氣溫變得酷熱外，變種病毒亦在趁機活躍；一些較落後的熱帶國家，疫情亦風湧起來；此外，還有本來熾熱的環球股市，亦開始反覆向下。
上月農曆三月，是壬辰月，屬大水柱。由於股市屬水，資本市場異常活躍，股價不斷探頂。
但本月農曆四月為癸巳月。由於「癸水亅是陰水，跟浩瀚無涯的大海「壬水」無法相比，股市頓然無承接力；還加上「五窮」的詛咒，令到本月投資市場吹淡風，股市反覆向下。
其實何謂「五窮六絕」？
皆因每年的五六月，即農曆四月五月，是入夏之後最酷熱的月份。
由於股市屬陽水，有如浩瀚大海，故俗稱「股海」。
水火相沖，火極不利股市進情，所以每逢夏季，股市都不會有好轉，故稱五窮六絕。
「七翻身」，就是指股市並不會一味下跌。
到了某些低位，投資者又會重新入市。
七月份，投資者又會趁低入市，準備迎接秋冬的升浪。
今年的夏季，筆者預言投資市場將會不斷探底。
下月甲午月，一些疫情告急的國家將會出現更大的危機，疫情一發不可收拾。
而到了農曆六月，所謂「七翻身」的月份，未丑相沖，天克地衝月，相信環球市場會有個更大的跌浪。
所以投資者若要趁機撈底，應該要些耐性，等到農曆七月左右大市喘定後，才好考慮撈底。
筆者預計今年的投資市場，要到下半年才有好轉。今年的夏季亦是個較多變數的季節， 各位投資者一定要審慎投資。
加上雖然環球QE令資本市場水浸，但疫情還是不斷影響全球經濟，影響出入口生意，仍是未能樂觀。失業破產數字，也未充分反映出來。
看流年，還要待明年壬寅年，環球經濟才會真正重拾動力，百業才會慢慢重開。
所以各位朋友務必今年內保持耐性，持盈保泰，輸少當贏，待至明年將會有連續幾年的好流年發生。
到時春來暴放，才考慮生意的擴張也不遲。
好了祝大家，隆冬之中能辨方向，小心駛得萬年船。身體健康！
作者_王賢訊簡介：
2019年仁濟醫院董事局主席。26歲加入善團，見過不少圈中有趣的人和事。喜歡用歌聲籌款，常發夢成為一個慈善歌手。喜歡觀人於微，觀人於「術亅。經濟學學士，環球金融碩士，都不及喜歡研究風水術數。試過記得朋友的八字，但忘記了朋友的名字。
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撰文 : 王賢訊
欄名 : 涼風有信Vincent