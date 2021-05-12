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 【方圓公關人生@iM網欄】電商大戰鹿死誰手  還看電商消費心理學

名人薈萃 16:49 2021/05/12

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阿里巴巴（9988）旗下「天貓香港」正式進軍香港市場，迎戰香港網購平台龍頭HKTVMall，甫一上線已吸引超過2,000個品牌及商戶進駐，當中涵蓋美妝、服飾、家電等產品，而定價策略上暫時似乎比HKTVMall稍低，相信試業期間免運費將或會引起一波網購潮。

電商大戰勝負誰屬尚未可料，而香港進入後疫症時代，網購已成為港人的主要消費模式，一般實體店舖因經濟、社會問題難以避免轉移至線上銷售平台發展，而HKTVMall受惠疫情推動電商業務增長，一直以貨品選擇多、免運費、門檻低、以及送貨速度快等優勢而成功搶佔香港龍頭電商地位，是次天貓香港登陸與之正面交鋒，兩雄相遇惡鬥難免，當然希望最終大贏家是普羅大眾。而在電商消費心理學的層面上，絕對性影響消費者購物意欲的因素包括網站外觀及設計、網站速度、折扣優惠、產品評價、退貨比率、運費、付費方式等；另外一些有趣數據非常重要，大部分電商消費者會在90秒內作出是否消費的決定；有約六成瀏覽者不會等待超過3秒鐘；在結帳時出現額外收費、購物流程太複雜、需要註冊新帳號才能購物等，都會一下子將消費者的購物欲減退。

天貓淘寶港澳事業部表示過去在香港主營跨境業務，香港市場消費用戶滲透率高，認為香港市場充滿機遇，其活躍用戶數亦優於同業，同時各種品牌對香港市場均有很大需求，因此成立天貓香港，希望可以做到本地化云云。

電商營銷在內地發展相當成熟，除了平台的銷售模式，在發展支付及物流配套服務都一應俱全，相信天貓香港是次行動對香港電商發展絕對有一定的振奮作用。事實上，現時香港網店在處理支付及物流配套仍需要依靠第三方服務，處理時間仍有待改進；反之，淘寶在內地已提供一條龍服務，集團旗下支付寶已擴展至線上線下各大零售點，物流亦採用旗下菜鳥網絡，在內地不但做到包郵免運費，送遞區域涉1,600多個區或縣都有能力一至兩日內送達，香港目前使用淘寶購物亦相當方便及快捷，若天貓正式進入香港市場，並發展本地市場及利用本地配套，相信很有潛力成為香港新消費平台。

 

作者_周子龍簡介：

前傳媒人，做財經公關多年，雖人窮但志不短，所以身兼多職：大學講師、公關公司老闆、金融中介合伙人、上市公司顧問、資產管理公司董事；對於「做人冇公關」表示痛心疾首，談天說地傾生意講金融，撥亂反正與善人游，做好公關無畏無懼。

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撰文 : 周子龍

欄名 : 方圓公關人生

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