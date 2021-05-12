【櫻淘魔法棒@iM網欄】蔚然成風 素食餐廳素人之選

2021.05.12 星期一 素人之選

近年素食大行其道，保護動物意識日漸高漲，愈來愈多人提倡多菜少肉的飲食習慣，有調查顯示香港有250萬全素或半素習慣的人口。隨着植物肉在歐美市場興起，素食文化蔚然成風，很多餐廳逐漸引入素食 Menu及植物肉，特別在今年流行的Green Monday。

Green Common中環旗艦店—Kind Kitchen純素餐廳，全店上下供應的食品絕不含動物成份。主打植物為本菜式的純素餐廳，皇牌產品未來漢堡以100%植物製造，不含抗生素及膽固醇，亦是全球首個以「新豬肉」(Omnipork) 入饌的餐廳，此外，亦有Beyond Meat和JUST植物肉。

午市11:30 – 2:00pm，$98-$128，下午茶2pm-5:30pm，$65-$98

Kind Kitchen by Green Common

地址：中環德輔道中173號 Nan Fung Place 1樓1號舖 (港鐵上環站 E3 出口, 步行約2分鐘)

營業時間：星期一至日 11:30 - 21:30

電話：21100055

另外一間就是位於上環威靈頓街一角的新派素食「李好純」（Miss Lee），這個餐廳繼「李好味」、「李好醒」後成為「李氏餐廳」的第三位成員，以新鮮蔬菜為本位，主打新派中菜，有蛋奶素、五辛素及純素選擇，另外亦有部分菜式不含麩質(Gluten-free)，採用天然新鮮食材，配搭創意烹調手法。

餐廳外牆以綠色為基調，配上木牆壁；內部裝潢則以粉紅色配上黃銅裝飾，溫馨別緻。

餐牌上每道菜的名字改得很可愛，如: 開卷有益、溫菇芝新、青出於蘭、咕嚕梅妹等。

午市12:00 – 2:30pm，三道菜由$168-$198，下午茶3pm-5:30pm，$98起

李好純 Miss Lee

地址：中環威靈頓街198號The Wellington地下 (港鐵上環站 A2 出口, 步行約3分鐘)

營業時間：星期一至日 12:00 – 22:00

電話：28811811

網址：misslee.hk

作者＿淘寶小天后（賴櫻華）簡介： 擁有十年淘寶經驗，曾被淘寶評級為用戶中首0.02%的客戶群，消費超過400萬元，累積消費產品數萬件。善長大量訂購，利用工餘時間，以其「公關達人」及「淘寶小天后」身份，義務為十多個慈善團體策劃、執行及籌務1100萬善款，受惠人士超過三萬人。

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