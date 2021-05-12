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【失業支援】政府已創造3.1萬個新職位　餘約9000個短期內開始招聘

商業 16:32 2021/05/12

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創造職位計劃自去年４月推行至今已創造了約3.1萬個職位

公務員事務局局長聶德權今日回覆立法會議員查詢時表示，創造職位計劃自去年４月推行至今已創造了約3.1萬個職位，目前仍有約9 100個職位的招聘工作亦正進行中或將於短期內展開。

【疫市營商】疫下授權業難行？　3招提高成功機率（多圖）

聶德權指，約3.1萬個職位當中，包括約15 800個於政府開設的職位以及約15 600個於非政府界別開設的職位。約22300個職位已入職，而餘下約9 100個職位的招聘工作亦正進行中或將於短期內展開。已創造的職位包含了適合不同技能及資歷人士的職位，例如技術及非技術工人、清潔和支援人員、管理、行政及文書支援人員，以及和抗疫工作有關的職位等。同時，約有10 000個職位是為應屆畢業生而設，或適合青年人申請。

截至本年4月底，計劃的實際總開支約為15.2億元，餘下的款項將用於應付已創造職位未來一年的支出。 聶德權又稱，新一輪獲額外撥款66億元所創造的30 000個有時限職位，將會大致沿用上一輪創造職位計劃的模式。除了在政府部門開設的有時限職位外，各政府部門亦正聯同相關的非政府機構或組織商討，制定在非政府界別創造的額外職位的詳情。

他又表示，理解某些行業的人士特別受疫情影響，而面臨就業不足或失業的情況。故制定創造有時限職位的詳情時，亦會特別顧及這些行業的情況，例如現時在24間社區疫苗接種中心約1 700個運作管理及行政支援短期職位，是聘用旅遊業從業員擔任。

【創科人才】數碼港推創科人才綜合招聘平台「iTalent」　助數碼港社群企業物色人才

【疫苗接種】美國吸引民眾接種疫苗　Uber及Lyft提供免費乘車計劃

責任編輯：葉泳珊

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