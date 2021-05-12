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【iOS 15】蘋果iOS 15下月公布　將不支援哪些舊iPhone？

科技 16:21 2021/05/12

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據科技網站《Wccftech》爆料，蘋果預計在下月釋出首個Beta版iOS 15，將不再支援iPhone 6S、iPhone 6S Plus、初代iPhone SE。

據科技網站《Wccftech》爆料，蘋果預計在下月釋出首個Beta版iOS 15，將不再支援經典舊iPhone包括：iPhone 6S、iPhone 6S Plus，正式告兩款2015年推出的機款。還有與iPhone 6S系列同樣使用A9處理器的初代iPhone SE，也不再獲支援。

另隨iOS 15一同登場的iPadOS 15，則預計不再支援兩款舊iPad包括：2014 年推出的iPad Air 2以及2015 年推出的iPad mini 4。

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即意味著蘋果的iOS 15及iPadOS 15系統，將不再支援配備A9處理器以及A8X處理器的前代產品。

蘋果預計在香港時間6月8日凌晨的蘋果開發者會議（WWDC）上，正式公布新一代的五大作業系統：iOS 15、iPadOS 15、macOS 12、watchOS 8及tvOS 15。

【蘋果事故】蘋果內部資料踢爆XcodeGhost事故　1.28億帳戶中招

責任編輯：張寶燕

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