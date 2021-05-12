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【藍籌屋苑】太古城兩房則王魅力　低層望園景單位呎價20000！

股樓投資 16:29 2021/05/12

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樓市續旺，向來有「樓市寒暑表」之稱的鰂魚涌太古城，自然也連錄成交。及至近期，一個低層單位呎價也要20,000元，成交價達1,160萬元。中原地產趙鴻運說，太古城元宮閣低層G室，實用面積580平方呎，兩房則王間隔，向北，望內園景，早前以1,160萬元連租約易手，實用呎價20,000元。 

從代理提供的相片可見，單位位於低層，望內園景，其中浴室裝修企理（見下圖）。事實上，太古城的兩房則王向來有價有市，皆因內櫳間隔實用。據資料顯示，單位採用日字廳設計，地方非常見使，亦方便放置傢俬，毋須額外訂造修補三尖八角位置。

    點擊圖片放大
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【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋【下一頁

資料顯示，原業主於2013年1月，以820萬元買入單位，持貨8年，現帳面獲利340萬元，物業期內升值41%。

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撰文 : 黃卓賢

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