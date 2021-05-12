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【網民熱話】樓下日夜投訴 住戶求助無門 被用粗口問候家人 網民：上東張西望！

理財智慧 18:12 2021/05/12

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疫情期間，不少人要在家工作，學生就要在家上課。社會稱之為「困獸鬥」，不少離婚、吵架都因此出現。但受影響的不止是家人，還可能有鄰居。近日有網民於網上討論區發文求助，指近年經常被鄰居投訴。

網民經歷：

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有網民建議樓主錄下片段，寄給《東張西望》，更指這比找警察和房署更有效。至於鄰居說粗口就是刑事恐嚇，有片就有證據，如果鄰居搶電話就是犯了盜竊罪。樓主亦可以找區議員幫忙，不過他回應指區議員也只是建議他找房署，作用不大。

【職場熱話】公司發電郵出獎金 誰知道內有乾坤 引起員工怒火【下一頁

有人就覺得面對鄰居這種無賴，就要和他鬥無賴和霸道。例如可以投訴回去，既然他通聽到樓主家裏的聲音，樓主也當然能聽到他的聲音！

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責任編輯：張瑋婷

離婚 在家工作 盜竊罪 網上討論區 疫情 東張西望 恐嚇

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