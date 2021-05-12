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【職場熱話】試用期後人工僅加300元　事主大呼無晒心機　網民：甚麼時勢？不遣散就捱下吧

理財智慧 19:08 2021/05/12

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不少公司都會在試用期後根據員工的表現再調整薪金，不過近日就有網民在討論區發帖，指自己過了試用期，但人工只加了300元，令他心灰意冷，大呼：「無晒心機」。

【職場熱話】上司經常問私事 網民「兜圈」不回應 竟被指說話太官腔　【下一頁

帖文引起不少網民討論，有不少網民都認為試用期後未必會加人工，並指現在環境不好，有人工加已經不錯了，「算了吧，甚麼時勢？不遣散就捱下吧」、「過試用期要預加人工的嗎？」、「可以加300元已經不錯了」、「不用灰心，有些過了試用期都沒有人工加。」、「當初入職不是已經說好預期薪金了嗎?為甚麼要期望試用期後有人工加？」

【職場熱話】公司發電郵出獎金 誰知道內有乾坤 引起員工怒火　【下一頁

不過亦有網民支持事主的看法，直斥公司不是，「我二十多年前加都是這個價，現在2021年了」、「之前試過加200元，之後轉工了」、「因為員工熟習了工作流程即是工作效率上升，即是生產力上升，對公司業績有幫助，正如3小時完成的事現在2小時完成，公司獲益多了，當然要加人工，好公道。」

【延伸閱讀】阿里周四放榜 券商料將加大投入新業務 或使盈利受壓　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

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