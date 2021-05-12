【北水ETF】首批6隻科指ETF內地搶閘推 吸金目標僅280億

▲ 6隻恒指科技ETF公募基金正開賣，籌資目標僅280億元，遠低預期。

內地8隻已獲批的恒生科技指數ETF，當中有6隻現正推售，目標募資金額為280億元（人民幣，下同），逆市大混戰下，其銷情亦備受內地媒體所關注。在淡市扒逆水者包括大成恒生科技指數（159740）響頭炮，搶閘於昨天（5月11日）推，以及今天（12日）應市的另外5隻生力軍。

當中華夏（513180）、以及易方達（513010）同類產品，連同大成在內，這3隻恒生科指ETF皆各自以80億元為募集上限，即合共擬吸金240億元。那邊廂，於今天出台的華泰柏瑞南方東英恒生科技指數ETF（513130），以及華安（513350）相關產品，兩隻各自募資僅廿億元；至於同樣今日登場的博時，則不設上限。

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本周起在港不少窩輪發行商，爭相以內地首批科指ETF出爐作賣點，料北水再南下掃重磅科技股，憧憬抱團股快尋底。不過，觀乎以上6隻互撼的科指ETF，只以280億元為首發目標，上述ETF的新活水仍未免杯水車薪。何況更要慎防五窮月的弱市下，銷售未必足額。

內媒連日緊貼市況，指恒生科指有港版納斯特克之稱，今年已插水逾三成，但近期推出的恒生科指ETF銷售期偏短。有內媒指，華夏與易方達的銷售期僅一天，凸顯逆市有信心。而打頭陣作截擊的大成，開賣期3天，明天（13日）才截止。博時及華泰柏瑞南方東英的首發開賣為期7天，至下周二（18日）才截止。

至於謀靜而後動的餘下兩隻ETF，嘉實科指ETF（159741）暫訂於本周五（14日）登場，下周五（21日）截止，而內地基金一哥天弘卻暫未有上架期。

如以過關進程來看，上述8隻產品以華泰柏瑞最早獲放行，於4月28日剛獲批。上周四，大成、華夏、華安、博時及易方達等亦被監管機構亮綠燈，隨即火速上市。

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此外，北水基金遇冷再有明證，中國基金業協會最新公布指，3月份公募基金縮水，累計總額21.56億元，終止8連升，單以備受熱捧的混合及股票產品，單月驟縮3000億元。另方面，新基金寒冬未過，目前逾130隻基金清盤，90隻延長募集，15隻難產。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪