傳特朗普家人與特工暗生情愫 記者爆關係非比尋常

《華盛頓郵報》一名記者即將出版有關美國特勤局的新書，大爆特勤局不為人知的故事。有英媒搶先揭露部分內幕，當中會提及美國前總統特朗普的女兒及小特朗普的前妻，指她們曾與負責特勤局特工有不可告人的關係，更指特朗普嫌棄身材條件稍差的特工。

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《華盛頓郵報》記者Carol Leonnig的新書《 Zero Fail: The Rise and Fall of the Secret Service 》下周出版，講述有關特勤局的故事。英國《衛報》指書中提及特朗普(Donald Trump)的兩名家庭成員，包括其幼女Tiffany Trump及小特朗普（Donald Trump Jr.） 前妻Vanessa Trump，指她們與特勤局特工曾發展「特別」關係。

Leonnig指，Vanessa Trump仍是小特朗普妻子時，便與一名負責保護他們家庭的特工約會，甚至可能是導致二人離婚的原因之一。Vanessa Trump於2018年與小特朗普和平分手，而特工據悉未被紀律處分，因為Vanessa Trump當時並非其保護對象。

Leonnig於書本亦提及，特朗普幼女 Tiffany Trump與當時男友分手後，開始與特勤局一名特工經常在非工作時間內相處，二人愈走愈近。據悉特勤局高層相當關注Tiffany Trump與該名高大英俊、擁有健康膚色的特工的關係，擔心特工與保護對象建立工作以外關係，影響工作上的專業判斷能力。

Tiffany Trump及該名特工否認有進一步關係，並強調特工的職責之一，便是長時間與保護對象單獨相處。而該名特工事後亦被安排調職，不再負責保護Tiffany Trump。

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Leonnig在書中亦表示，雖然未能得悉特朗普對幼女與兒子前妻和特工的秘密關係是否知情，但明言特朗普揀選特工的眼角非常高。特朗普經常要求更換他認為超重或太矮的特工，更曾大聲表示「我要那些肥胖的特工離開」(I want these fat guys off my detail)，更不諱言

「如果他們跑得慢，如何保護我和家人」(How are they going to protect me and my family if they can’t run down the street?)。

責任編輯：郭麗明