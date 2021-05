傳特朗普家人與特工暗生情愫 記者爆關係非比尋常

《華盛頓郵報》一名記者即將出版有關美國特勤局的新書,大爆特勤局不為人知的故事。有英媒搶先揭露部分內幕,當中會提及美國前總統特朗普的女兒及小特朗普的前妻,指她們曾與負責特勤局特工有不可告人的關係,更指特朗普嫌棄身材條件稍差的特工。

《華盛頓郵報》記者Carol Leonnig的新書《 Zero Fail: The Rise and Fall of the Secret Service 》下周出版,講述有關特勤局的故事。英國《衛報》指書中提及特朗普(Donald Trump)的兩名家庭成員,包括其幼女Tiffany Trump及小特朗普(Donald Trump Jr.) 前妻Vanessa Trump,指她們與特勤局特工曾發展「特別」關係。

Leonnig指,Vanessa Trump仍是小特朗普妻子時,便與一名負責保護他們家庭的特工約會,甚至可能是導致二人離婚的原因之一。Vanessa Trump於2018年與小特朗普和平分手,而特工據悉未被紀律處分,因為Vanessa Trump當時並非其保護對象。

Leonnig於書本亦提及,特朗普幼女 Tiffany Trump與當時男友分手後,開始與特勤局一名特工經常在非工作時間內相處,二人愈走愈近。據悉特勤局高層相當關注Tiffany Trump與該名高大英俊、擁有健康膚色的特工的關係,擔心特工與保護對象建立工作以外關係,影響工作上的專業判斷能力。

Tiffany Trump及該名特工否認有進一步關係,並強調特工的職責之一,便是長時間與保護對象單獨相處。而該名特工事後亦被安排調職,不再負責保護Tiffany Trump。

Leonnig在書中亦表示,雖然未能得悉特朗普對幼女與兒子前妻和特工的秘密關係是否知情,但明言特朗普揀選特工的眼角非常高。特朗普經常要求更換他認為超重或太矮的特工,更曾大聲表示「我要那些肥胖的特工離開」(I want these fat guys off my detail),更不諱言

「如果他們跑得慢,如何保護我和家人」(How are they going to protect me and my family if they can’t run down the street?)。

責任編輯:郭麗明