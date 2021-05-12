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【樓市現象】2003年樓市低位入市 粉嶺名都18年間由88萬變518萬 業主沽樓大賺約4.9倍

股樓投資 15:50 2021/05/12

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疫情持續放緩，新盤銷情亦暢旺，二手業主趁好消息出貨，近日不少持貨多年的業主也沽出單位，先行獲利套現為上。不過持貨愈久，未必等於賺幅愈多。一位於2003年樓市低位購入粉嶺名都2房單位的業主，於18年間，單位已大幅升值4.9倍。

 

【筍盤推介】 新晉屋苑擁超靚翠綠山景 三房裝修精美實用 業主旺市減價20萬放售，詳見【下一頁

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中原地產高級區域聯席董事藍浩然表示，近日樓市交投氣氛持續向好，粉嶺名都本月暫錄2宗成交，屋苑最新錄得4座中層F室，單位\實用面積399平方呎，2房間隔，議價後以518萬元獲承接，實用面積平均呎價12,982元。

【樓市現象】沙田心臟地帶屋苑好運中心 投資者「6字頭」沽3房 用家無睇樓見低價即入市，詳見【下一頁

藍浩然指，原業主則於2003年以88萬元購入上址，持貨18年，是次沽出單位獲利約430萬元離場，單位升值約4.9倍。

位於粉嶺新運路32號的粉嶺名都，由華懋集團發展，屋苑於1993年入伙，樓齡約28年，設有7座物業，提供1,280伙單位。物業基座設有單層購物商場和停車場，與港鐵粉嶺站和粉嶺小巴總站僅一街之隔，交通購物也十分便利。

【低水筍盤】九龍市區港鐵站上蓋屋苑 兩房單位640萬沽 呎價1萬頭仲有選擇，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

物業 沽出 疫情 粉嶺名都 港鐵 粉嶺 港鐵

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