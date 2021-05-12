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【滙豐HSBC】高盛調升滙豐目標價至61元　財富管理業務抵銷低息影響

股市 15:45 2021/05/12

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高盛調升滙豐目標價至61元　財富管理業務抵銷低息影響

HSBC滙豐 （00005） 首季業績勝預期，但拆息息口持續處於低位，令外界憂慮淨息差收入表現前景。高盛最新報告則認為，滙豐財富管理業務至2025年年均收入增長可達11%至19%，足以抵銷低息影響，高盛繼而調高滙豐今後3年每股盈利預測3%至5%，目標價由59元增至61元，維持「買入」評級。

滙豐今日股價反覆偏軟，最低跌0.9%，報47.9元，成交近12億元。

高盛報告估算，約88%大中華、印度和新加坡家庭金融資產，並未受主要銀行財富管理的服務所覆蓋，正當亞洲財富在過去10年年均增長約一成，2019至24年也有望維持約5.1%至7.4%年均增長，提供滙豐私人銀行業務擴展空間。

高盛續指，滙豐視財富管理為未來4至5年的發展重點，包括擬在4年間投資35億美元在亞洲財富和個人銀行部門，增聘3000名財富管理專業人士，而去年滙豐已簡化架構，整合零售銀行、財富管理和全球私人銀行在「財富和個人銀行」部門，目標今後5年財富管理收入和資產規模，分別複合年增長10%、5%至8%。

高盛表示，滙豐私人銀行資產管理規模於亞洲排行第3，但依然具有充足增長空間，該行目前有3800萬名零售客戶，在轉化部分成為財富管理業務資產初見成功，今年首季60%私人銀行和75%資產管理新資金都是來自現有客戶。

相關文章：

【HSBC滙豐】滙豐財富管理及個人銀行擬年底前增聘逾千人

【滙豐HSBC】滙豐向投行初級職員加薪　擬擴充人手以減輕工作量

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編輯：麥德銘

港股 私人銀行 目標價 滙豐控股（00005）

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