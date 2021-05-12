【職場熱話】大學學歷 VS 專門手藝 水電師傅月薪高過大學生 網民：學手藝移民一流

現今早已和過去大有不同，以前一世代裏也未必出一個大學生，但現在可能每一個年輕人都擁有學士學位。近日有網民於網上討論區發文詢問，在現今社會裏學一門手藝好，還是有學歷更重要。

網民經歷：

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有網民覺得現在是看學歷的時代，有高級文憑的人出來社會就算做地盤助理也能有1.5萬月薪。而學手藝需時，如學水電要學5年，考到牌才能有1.8萬，年資十年才能有2.3萬以上。但也不能忘記，這些都是用辛苦換回來的金錢。再者，有需要也可以大學畢業再學一門手藝，兩者沒有衝突。

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有人覺得這是看自己是不是讀書的材料。如果不是的話，學一門手藝的確比較實際，還可以選擇念一些和自己相關行業的課程，取得專業資格。學手藝的另一樣好處都是更高機會可以移民，亦不怕「無工開」。

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責任編輯：張瑋婷