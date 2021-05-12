【新冠疫情】突現數名源頭不明個案 台股創下單日盤中最大跌幅

台灣新北市及宜蘭縣周二（10日）出現源頭不明的新冠肺炎確診個案，台灣流行疫情指揮中心指台灣疫情非常嚴峻，周二起將進入第三級警戒，停止室內5人以上，室外10人以上的聚會。受疫情消息拖累，加上外圍股市表現平平，台股連續兩日暴跌，周三開市更出現恐慌性拋售，在被譽為「護國神山」台積電重挫9%下，台灣加權指數一度崩盤式下跌1417點，創史上最大盤中跌點及跌幅，並一度跌穿150天平均線。

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然而買盤在接近中午時間湧入，台積電盤中跌幅收窄，及後在政府基金進場護盤下，收市跌680點或4.11%，報15902點，如多跌100點便將牛年以來升幅全蒸發。國民黨立委曾銘宗、林德福等人在立法院財委會質詢環節中關注國安基金會否進場護盤。

台灣財政部長蘇建榮指，國安基金會密切關注台股走勢，又指財政部已和國安基金委員會主委及行政院副院長沈榮津討論，透露或會於近期召開臨時會。去年新冠疫情爆發時，台灣加權指數一度跌穿萬點，國安基金於3月19日獲授權進場，在207天內將台股拉至萬點以上。

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