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【軟銀業績】軟銀返身全年轉賺3500億港元、季收創日本紀錄　阿里巴巴佔淨資產43%

股市 16:41 2021/05/12

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軟銀集團（SoftBank Group，日：9984）公布，截至3月底的2020財年業績，軟銀集團全年淨利潤超過4.99萬億日圓（約3500億港元），對2019財政年度虧損9615.76億日圓。軟銀於財年第4季（1月至3月）錄得1.93萬億日圓收入，據《彭博》統計指，該季度收入是自1990年以來，日本上市公司中的歷史新高。

軟銀2020財政年度的淨收入達5.6萬億日圓，按年增長7.4%；每股基本盈利為2619.61日圓（約187港元），第四季度派發股息22日圓，按年持平。

軟銀集團截至今年3月31日的淨資產達2360萬美元，按年增長18%，當中阿里巴巴的持股價值佔淨資產的43%，願景基金的資產淨值佔25%。

阿里巴巴周四放榜前股價彈6% 一文看清券商預測，可見【下一頁】

虛擬貨幣成為近期市場投資焦點，向來風險投資進取的軟銀創辦人孫正義暫時亦不敢押注。他表示，並不了解比特幣的真實價值，亦不知道是不是泡沫，但同時亦明白比特幣已經成為不可忽視的資產。

願景基金在2020財政年度合共錄得近6.36億日圓收入，主要得益於旗下願景基金（Vision Fund）的投資對象企業估值增加，例如外賣配送平台DoorDash以及電商Coupang上市均在市場上獲得高估值，因而令軟銀的收益提升。

願景基金在2019財政年度的連續三個季度均錄得虧損，全年合共錄得虧損1.84萬億日圓，直接導致軟銀2019財政年度虧損9615.76萬日圓。

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記者：梁安琪

虛擬貨幣 比特幣 阿里巴巴－SW（09988） 基金 日本 Softbank 業績公布
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