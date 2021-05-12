【職業熱話】老闆想炒人不賠錢 事主獻計以Reference Letter交換　網民直斥無良

疫情下不少公司都打算精簡人手，近日就有網民在討論區發帖，稱公司有幾位同事表現一般，老闆打算解僱他們。但現在市道差，老闆不想出多一個月糧給他們。於是事主就向老闆獻計，以Reference Letter換賠償金。

事主經歷：

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帖文一出引來不批網民直斥事主「無良」，並指他日此事也會發生在事主身上，「樓主太天真。他朝君體也相同。」、「因住有報應」、「班廢物走咗之後好快輪到你」、「正常人都吾會想賠錢俾公司啦」

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不過面對這些指控，事主就不認為自己有錯，「甚麼叫無良？那幾個員工表現這麼差，公司都願意給予機會他們換封好一點的reference letter，乖乖賠錢，不就大家好來好去」，又指現時香港失業率高企，公司根本不怕請不到人，「你唔做，大把人做」。

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責任編輯：黃苑筠