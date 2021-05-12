【ET講股通】孫運喜：大孖沙齊唱淡 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目中表示，大市今日反彈，成交不俗，主因新經濟股升得不錯。當中，以阿里巴巴 （09988） 升得較徍，由於摩根大通給出310元目標價。以技術走勢看，阿里巴巴的陰陽燭走勢不錯，呈棄嬰底的「早晨之星」。小米 （01810） 亦有不錯升幅，成為恒指動力。

阿里巴巴升得較徍 摩通目標價看310元

但金融股如滙豐 （00005） 和友邦（012999）回軟，令大市升幅不能擴大。

然而，整體後市未必會跟隨今日走勢發展，原因便是大孖沙齊唱淡。隔夜美股跌得較多，多名重磅級人士唱淡通脹前景，因而不利新經濟股。

儲局前巨頭 憂未來加息為時已晚

首先，儲局前副主席杜德利（William Dudley）指出，儲局雖然承諾維持低息，但其實有問題，一旦要加息時可能為時已晚、落後曲綫，於是會急起直追狂加息，令利率水平比預期更高。

另一大孖沙、曾助索羅斯沽空英鎊的德魯肯米勒（Stanley Druckenmiller）表示， 從未見過貨幣政策、財政政策，會與經濟環境咁脫節，意指在市場如此繁榮下，仍然堅持低息、買債，歷史上從未見過，憂慮長期風險、資產價格泡沫化。

此外，近年預測市況甚準的摩通前策略分析師Tom Lee扭轉過往看法，認為美國科技股會轉弱，下調評級至中性，並建議避開FANG。

恒指全日升217點，報28231點，大市成交1,609億元。恒指昨日穿了保歷加通道，今日進一步逼近前浪底，並出現「身懷六甲」的待變走勢。另外，美國今晚公布4月CPI，值得留意。

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