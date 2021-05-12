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【假日好去處】中環海濱變夏日園遊會　私人花園看表演、投身草坪運動

商業 15:49 2021/05/12

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中環海濱的空間將會改頭換面，變成別具一格的夏日園遊會。

夏季大型休閒及娛樂空間The Lawn Club at AIA Vitality Park將會於5月下旬正式開放，提供頂級餐飲娛樂體驗，以及連串與友較勁的體育活動選擇。

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The Lawn Club同樣由The Grounds營運，中環海濱的空間將會改頭換面，變成別具一格的夏日園遊會。親友好友可在The Lawn Club共同參與琳瑯滿目的戶外活動，例如投身夏季草坪運動、沉醉於現場音樂表演、觀賞國際體育賽事直播等。

睇賽事直播　兼體驗草坪運動

The Lawn Club特設大型屏幕，將直播多項備受期待的國際體育節目，包括足球、網球賽事等；並會配合賽事籌辦主題活動，進一步提升現場氣氛。場内將提供多個餐飲選擇，貼心地直送到訪客身處的私人花園中，為大家補充能量，盡情享受精彩戶外體驗。

到訪The Lawn Club的客人，亦可以體驗各種經典草坪運動，例如草地滾球（Boules）、意式草地滾球（Bocce）、槌球（Croquet）、布袋球（cornhole）等等，各項運動皆老少咸宜，適合親朋友儕輕鬆地較量一番，盡情寓比賽於娛樂。運動均在指定的草地活動場地中進行，遊戲主持人將會講解規則，方便不同程度的參與者投入活動。

The Lawn Club執行董事Simon Wilson表示：「希望透過創新體驗，與香港主要的娛樂、文化和餐飲品牌合作，支持本港款待業的復甦。」門票將於每週開放發售，門票包括長達5小時的入場時間、可容納4人的私人花園、花園內的小型遊戲，以及於現場以先到先得形式分配的草地活動場地使用權。訪客只需升級至高級私人花園，便可安坐寬敞舒適的沙發，欣賞絕佳舞台景觀，為體驗增添氣氛。

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責任編輯：葉泳珊

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