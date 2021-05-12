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【自製長糧】公共年金回報跑輸通脹？　許正宇：曾研究推通脹掛鈎年金

股市 15:25 2021/05/12

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許正宇表示，年金公司目前沒有計劃推出與通脹掛鈎的年金產品。

人口老化問題嚴重，不少人就選擇購買年金產品對沖長壽風險。政府推出的「公共年金」自2018年7月開賣，至今累計賣出超過1.1萬份保單。財經事務及庫務局局長許正宇指，香港年金公司的確曾就通脹掛鈎的年金產品作研究，但考慮到會降低產品的吸引力，目前並無計劃推出相關產品。

公共年金計劃向投保人提供相當於已繳保費105%的保證回報率，但根據香港近10年的平均每年通脹率約3%，有意見就批評保證回報率並不吸引。

許正宇回覆查詢時表示，香港年金公司曾經就通脹掛鈎的年金產品作研究，但考慮到推出與通脹掛鈎的年金產品，將無可避免地大幅調低該產品於早期派發的年金金額，以致減低產品的吸引力，年金公司目前沒有計劃推出與通脹掛鈎的年金產品。

據年金公司的資料顯示，自2018年7月公共年金計劃推出以來，共累積售出約1.1萬份保單、涉及總保費78億元。當中，最多人投保50萬元或以下，涉4,070份保單，其次是100萬至200萬元以下，涉及3,475張單，而50萬至100萬元以下保費組別，則涉及2,875張單。

年金公司2019年起，先後將個人最高保費上限上調至300萬元，以及合資格投保年齡下調至60歲。自此，平均投保年齡見明顯下降，由2018年及2019年的平均69.7歲及69.1歲，下降至2020年的65.2歲，而截至今年3月底止平均投保年齡稍稍回升至65.4歲。

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許正宇 香港年金有限公司 公共年金 自製長糧 年金 香港 財經事務及庫務局 通脹 人口

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