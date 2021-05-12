【火速成交】盈暉臺即日放盤即日沽　業主爽快95折賣樓　買家斥775萬元入市

西九龍區交投狀況暢旺，除西九四小龍外，其他二、三線屋苑亦受準買家關注，近日荔枝角盈暉臺有業主放盤即日即吸引同區買家洽議，雙方議價後單位更以九五折價錢成交。

香港置業西九龍星匯居分行首席聯席董事曾家輝表示，盈暉臺2座高層A室，兩房間隔，向西北望開揚山景，實用面積約438平方呎。原業主叫價約818萬元，放盤當日即吸引同區客洽詢，雙方議價後減價約43萬元，議幅逾5%。單位最終以775萬元成交，實用呎價約17,694元。據悉，新買家為首置客，心儀物業間隔實用，加上單位位處高層景觀開揚，睇樓後即拍板承接。

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資料顯示，業主於2011年3月以約378萬元購入上述單位，是次轉手帳面獲利397萬元，物業升值逾1倍。盈暉臺位於九龍景荔徑8號，共有3座，提供696伙單位，項目於2002年入伙，樓齡約19年。項目設有會所並鄰近港鐵美孚站，交通便捷。

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