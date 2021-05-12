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【長和系】李澤鉅指長建現價超值 冀疫情受控後加快併購

股樓投資 16:09 2021/05/12

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長和系成員長江基建(01038)進行股東大會。主席李澤鉅被問到公司現時資產值及股價被低估時指出，長建現時股價超值，現價未完全體現公司應有的優質資產價值，會在有需要時進行回購。長建全日收報49.25元，上升0.8%。

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李澤鉅表示，如果以英國近期一宗配電公司售出價的監管資產價值（RAV）倍數計算，長建的英國水務、配電及配氣公司再加長建所持電能之股權價值，已差不多等於長建現時的股價。這並未計入長建於英國之其他業務如列車租賃項目UK Rails及電力項目Seabank Power，亦未計入於澳洲、新西蘭、歐洲、加拿大、美國以至香港及中國內地的其他業務，反映長建現時的股價遠遠被低估。

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他又指，疫情下，集團部分業務受到嚴重的影響，如加拿大的機場停車場營運項目，但去年公司現金流仍有增長，反映其業務穩定性高於其他行業，至於溢利下跌的金額大部分為非現金項目，包括於英國錄得非現金遞延稅項支出14億元。

談到海外併購進展時，他指去年各地實施旅遊限制，令盡職調查難以完成，期內仍收購了加拿大風電等數個項目，估計隨著旅遊限制放寬，集團將有更多併購活動。長建對上一次收購，為今年2月透過旗下的Canadian Power Holdings，收購加拿大風電場項目Okanagan Wind。

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撰文 : 李尚毅

李澤鉅 長江基建集團（01038） 港股

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