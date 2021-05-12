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【裝修熱話】又係朋友介紹中伏 戶主新入伙公屋 訂造傢俬錯晒位 廁所櫃迫到熱水爐都放唔落

理財智慧 20:10 2021/05/12

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新居入伙裝修，是最開心也可能是最煩心的事情，遇到手藝不精的裝修師傅更是一肚氣。近日有網民在在Facebook專頁「家居裝修設計分享GROUP」發帖，指經朋友介紹找了師傅訂造傢俬，怎料卻多處出現甩漏，最離譜是廁所新櫃太貼熱水爐位，根本不夠位裝回熱水爐，師傅更一句「做家私唔會就你的電器」，激得事主嬲到喊。

女事主向《iMoney》表示：「單位係新拎的公屋，個師傅係朋友介紹，總共洗左都有6萬元。」她指還有1萬元尾數未找，但對方已不接聽她電話。對於今次的遭遇，她表現得仍深深不忿，說：「呢啲人害人不淺，比多啲人知都好。」

單位傢俬中伏位全面睇：

    點擊圖片放大
    +12
    +11

【裝修熱話】裝修廚房中大伏 錯信朋友介紹 港妻投訴師傅3宗罪 牆身鋼筋跌埋出來【見下頁

據她在Facebook上的帖文所指，師傅共犯上以下的7宗罪：

1 師傅拆牆腳線，L位，正常拆電視櫃嗰邊可以。點解要拆埋正方形嗰塊，師傅話一拆就成條起。

2 完全冇留位比啲電掣，結果在衣櫃開左個㝫，即係要開衣櫃，先可以開到個電掣，開㝫開到比老鼠咬咁

【室內設計】300呎房單位向上發展變「2房」 閣樓化身「迷你電影院」【見下頁

3 廁所裝櫃嗰個位，要拆熱水爐再裝，師傅冇問呎寸，結果做個櫃勁貼，搞到要cut爛個櫃先裝到熱水爐

4 師傅話佢地「做家俬唔會就你地啲電器」，設計嗰陣已經有同佢講過點整，逐樣好清楚講。每段錄音、每張相都有whatsapp，佢有聽，但冇跟住做，然後話「比左設計圖你，你話ok」

5 小朋友上格床做得勁淺，基本上放埋張床褥，半個人都突左上圍欄上面。事主表示之前whatsapp有講明個欄要做到尾同埋高啲，驚小朋友跌下來。上床條樓梯側邊無落板，跟本扶唔到就唔到力上去，老闆娘還要話「唔緊要架，上到架」

6 個電視櫃整成萬元，講好左點整，佢比個設計圖我，放幾塊層板就算

7 裝修完的垃圾要我哋自己清，佢哋唔包，上面有垃圾袋、師傅食完的飯盒、飲料，周圍塞個個櫃都有

網民回應：

被騙，告佢。遺返商品說明條例。

現場度尺根本知到撞制/電器， 度呎/出圖時就要解決，呢個係訂做傢俬公司嘅責任

根本經驗唔夠，求其做。細木工度呎應該要諗埋裝咗上去會唔會頂住其他嘢，佢應該剩係度完呎就交上廠做，做完就運落黎裝就算囉，根本就經驗唔夠。

一萬蚊尾數佢應該會豪俾你…

做到咁樣，1萬蚊都唔夠埋尾啦，度錯尺有咩問題應該自己負責，唔係瀨落個客到。度尺果個冇經驗，隨便拉個橫直高就算，咁不如個客自己拉尺淘寶訂，仲平一半

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記者：李兆明

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