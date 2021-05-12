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【大行報告】摩通指百度價值被低估　保守估計現價有6大元素未被反映　料潛在升幅達90%

股樓投資 15:35 2021/05/12

分享：

摩通發表研究報告，首予百度(09888)「增持」評級，目標價350元，現價計，潛在升幅高達90%。該行指，相信公司的價值被低估，認為保守估計，百度的廣告業務及其持有之愛奇藝股份已值每股181元，而目前股價只有約183元，故相信有以下元素目前未被反映，包括於攜程的股權、快手(01024) 股權及聯通(00762)股權、自動駕駛業務、百度雲，以及DuerOS

該行認為，未來公司股價的主要催化劑包括上半年廣告增長、百度雲的表現數字公布、自動駕駛方案進展等。

大行對百度評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

百度集團—SW（09888） 港股

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