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【轉工抉擇】政府合約月薪3.1萬VS現公司2.7萬加花紅 網民：合約制不夠穩陣

理財智慧 18:01 2021/05/12

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轉工不一定只有一個選擇，即使是剛畢業的大學生也可能同時收到幾間公司的工作機會。求職者就要考慮不同的因素，來選擇適合自己的工作。近日有網民於網上討論區發文，詢問大家他應該選擇哪一間公司。

網民有兩個選擇：

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    +6
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大部分網民都認為樓主應該選擇B，因為他們覺得合約制不夠穩定，兩年後隨時被解約。而且轉工大法一直是用更高的職位去別的公司拿更高的工資，所以網民認為升職後才轉工會比較划算。

【買樓抉擇】樓價600萬內之選 深水埗500呎舊樓VS大角咀300呎新盤 網民：住深水埗我寧願死【下一頁

另外，有人認真分析，指B升職後的月薪有機會高過A，還有花紅收。而A的工作又沒有一定能學到新東西的保證，兩年後再轉工作又很大機會不能加工資，網民直言：「浪費！」

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責任編輯：張瑋婷

畢業 合約制 網上討論區 大學 花紅

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