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【大行報告】呢隻股為Tesla一零件獨家供應商　今年累升逾500%　滙豐仍指潛力未充分反映予「買入」評級

股樓投資 15:43 2021/05/12

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匯豐研究發表報告，指力勁科技(00558) 在壓鑄機方面有壟斷地位，目前Tesla(美：TSLA)在Model Y底盤的工序上，力勁科技為Tesla達6,000噸壓強壓鑄機的獨家供應商。Giga Press讓Tesla可以以單塊鋁件壓鑄Model Y底盤，可加快Tesla生產電動車。

報告稱，現時僅力勁科技可大量生產逾6,000噸壓強壓鑄機，留意到其他競爭者欲進入市場，但認為力勁科技可維持兩至三年領先優勢，因為它是行業先行者，技術上處領先位置。不過，報告亦料其在高壓壓鑄機市佔將由今年的75%收縮至2023年的約50%。考慮更多汽車廠將採用力勁科技的Giga Press，料2021財年總銷售按年升92%，2022財年則升27%。

該行預期Tesla2021財年將購入27套Giga Press設備，2022財年購39套，2023財年購50套，貢獻力勁科技約40%收入。力勁科技亦與其他汽車生產者接洽。該行料Giga Press在汽車行業滲透率由2020年的0%擴至2025年的20%，總可用市場總量達620億元。匯豐稱，即使今年力勁科技股價累升500%，但認為Giga Press的潛力仍未獲充分反映；首予其「買入」評級，目標價14元。

 

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撰文 : 周兆邦

力勁科技（00558） 港股

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