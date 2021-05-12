【小米1810】傳小米與美國防部和解 將由涉軍名單除名 半日急升逾5%

小米（01810）於年初被美國國防部列為「與中國軍方關連企業」，美國財政部更對小米實施禁投令。其後小米向法院提出訴訟挑戰有關決定。內媒引述一份美國法律文件指，小米與美國國防部達成和解，料5月20日前會公布最終的決議協商內容。

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報導指，小米與國防部將就訴訟發布「聯合狀態報告（Joint Status Report）」，文件指出雙方已同意和平解決訴訟，而國防部不會就此上訴，並認同應將小米由1月14日的軍事名單剔除。

早於3月時，美國聯邦法官已發出禁令，禁止國防部將小米列為「與中國軍方相關企業」政策生效或實施。

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小米今日股價造好，現升5.1%，報25.85元，成交52.1億元。

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