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【傳統股】中石化擬2025年建設1000加氫或油氫合建站 與長城控股開展氫能合作

股市 14:44 2021/05/12

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中石化擬在2025年建設1000座加氫站或油氫合建站、5000座充換電站、7000座分佈式光伏發電站點。

中石化 （00386） 董事長張玉卓表示，公司將加快推進能源轉型、產業升級，計劃在2025年利用原有3萬座加油站、870座加氣站的佈局優勢，建設1000座加氫站或油氫合建站、5000座充換電站、7000座分佈式光伏發電站點。

張玉卓在交通能源轉型產業研討會上表示，中石化將順應交通能源轉型大勢，抓住電動汽車、氫能汽車發展帶來的基於，在鞏固傳統成品油銷售優勢的同時，錨定打造「中國第一氫能公司」目標，加快佈局充換電業務，向「油氣氫電服」綜合能源服務商轉型。

據人民網報道指，中石化目前在廣東、上海、浙江、廣西、貴州等13個省市建成投運20個加氫站，另外已有496座換電站投運，並在海南、廣東、廣西、雲南等地佈局建設160座光伏發電站點。

另外，公司今日與長城控股簽署氫能戰略合作框架協議，雙方將在氫能產業、氫能技術研發、氫能資本等領域展開深度合作，加速氫能產業自主核心技術與裝備發展。

中石化現報4.09元，跌0.5%，成交3.17億。

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記者：梁安琪

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