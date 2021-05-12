  • 30°C
香港時間 : 2021512日 (三) 15:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【限量版咖啡】Nespresso全新限量版咖啡即日起發售　細味咖啡兼改善啡農生活

商業 15:05 2021/05/12

分享：

Nespresso 將推出兩款全新限量版咖啡，分別是「復興之源」 KAHAWA YA CONGO及「工藝之源」Nicaragua La Cumplida Refinada。

Nespresso 推出「傾心匠藝」計劃，希望港人在品嘗咖啡的同時，可以關注農業社區和了解環境保育。 藉著是次的「傾心匠藝」計劃，Nespresso 將推出兩款全新限量版咖啡，分別是「復興之源」 KAHAWA YA CONGO及「工藝之源」Nicaragua La Cumplida Refinada。

「傾心匠藝」計劃，希望港人在品嘗咖啡的同時，可以關注農業社區和了解環境保育。

其中一款限量版咖啡 KAHAWA YA CONGO來自「復興之源」項目。該項目目標在咖啡產業式微的地區，恢復當地咖啡生產技術。 KAHAWA YA CONGO產自剛果民主共和國基伏湖（Lake Kivu）沿岸地區，當地火山土壤含水量充足，極具潛力成爲世界最佳的咖啡產地之一，但這片土地正面臨巨大的挑戰，因氣候變化、不良耕作方式，或經濟不景等因素，令種植咖啡變得困難重重。

【麥當勞】麥當勞推新口味「吉列脆雞飯TASTIC」　5月13日正式登場

加上該區由於多年來受到社會衝突及經濟逆境的影響，當地居民仍然缺乏基本的醫療保障及潔淨安全的水源等。因此，在「復興之源」項目中，Nespresso 透過在當地社區設立水源和醫療中心，為數以千計的居民改善生活。Nespresso 希望可於2024年底前將參與計劃的剛果咖啡農數目由 450 位提升至 5,000 位。

創造數百個工作機會

而另一款咖啡Nicaragua La Cumplida Refinada 則是 Nespresso在「工藝之源」項目中首次推出的尼加拉瓜限量版咖啡。該款咖啡採用當地的發酵技術，讓咖啡釋放出香醇的蜜餞櫻桃和石榴果香。 Nespresso 一直與尼加拉瓜的小型莊園合作，生產富有當地特色及採用發酵工藝而成的獨特咖啡，La Cumplida 地區目前有 20 個咖啡莊園供應咖啡櫻桃，從而為許多農業勞動者提供了持續的季節性工作。從管理櫻桃收割、發酵和乾燥，以至加工倉庫的建設，項目為該地區創造了數百個工作機會。Nespresso 更透過在當地種植多達 100,000 棵樹木來支持該區的農民 。

Nespresso 的「工藝之源」Nicaragua La Cumplida Refinada 由今天起至 5 月 30 日於網上及 Nespresso 香港專賣店限量發售。

Nespresso 的「工藝之源」Nicaragua La Cumplida Refinada 由今天起至 5 月 30 日於網上及 Nespresso 香港專賣店限量發售。至於「復興之源」系列咖啡，除了新口味 KAHAWA YA CONGO 外，TAMUKA mu Zimbabwe，ESPERANZA de COLOMBIA 和 AMAHA awe UGANDA 亦將在 5 月 31 日至 7 月 4 日期間限量發售。

【疫苗接種】美國吸引民眾接種疫苗　Uber及Lyft提供免費乘車計劃

【好想去日本】city'super周五起辦蜜瓜節　日本直送蜜瓜近2千元有何特別？

責任編輯：葉泳珊

相關文章

【麥當勞】麥當勞推新口味「吉列脆雞飯TASTIC」　5月13日正式登場
今日
【麥當勞】麥當勞推新口味「吉列脆雞飯TASTIC」　5月13日正式登場
【疫市營商】限聚令放寬後人流微升　大富翁夢想世界將推父親節及端午節優惠吸客（多圖）
今日
【疫市營商】限聚令放寬後人流微升　大富翁夢想世界將推父親節及端午節優惠吸客（多圖）
【疫苗接種】美國吸引民眾接種疫苗　Uber及Lyft提供免費乘車計劃
今日
【疫苗接種】美國吸引民眾接種疫苗　Uber及Lyft提供免費乘車計劃
【健身室】健身需求急增　PURE Group內地會員增135%
2021/05/11
【健身室】健身需求急增　PURE Group內地會員增135%

你可能感興趣

【麥當勞】麥當勞推新口味「吉列脆雞飯TASTIC」　5月13日正式登場
今日 13:45
【麥當勞】麥當勞推新口味「吉列脆雞飯TASTIC」　5月13日正式登場
【疫市營商】限聚令放寬後人流微升　大富翁夢想世界將推父親節及端午節優惠吸客（多圖）
今日 12:10
【疫市營商】限聚令放寬後人流微升　大富翁夢想世界將推父親節及端午節優惠吸客（多圖）
【疫苗接種】美國吸引民眾接種疫苗　Uber及Lyft提供免費乘車計劃
今日 13:00
【疫苗接種】美國吸引民眾接種疫苗　Uber及Lyft提供免費乘車計劃
經濟 樹木 尼加拉瓜 剛果民主共和國 香港 咖啡 氣候暖化

下一篇文章

【疫市營商】疫下授權業難行？　3招提高成功機率（多圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【逆市擴充】壽司郎上環分店開幕　大批市民排隊取票
【逆市擴充】壽司郎上環分店開幕　大批市民排隊取票
【母親節】麥當勞母親節有禮　買指定套餐送個人護理及洗衣產品
【母親節】麥當勞母親節有禮　買指定套餐送個人護理及洗衣產品
【麥當勞】麥當勞「飯TASTIC」4月29日重新登場　聯乘Pokémon推多款限定美食（多圖）
【麥當勞】麥當勞「飯TASTIC」4月29日重新登場　聯乘Pokémon推多款限定美食（多圖）
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件