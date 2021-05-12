【限量版咖啡】Nespresso全新限量版咖啡即日起發售　細味咖啡兼改善啡農生活

▲ Nespresso 將推出兩款全新限量版咖啡，分別是「復興之源」 KAHAWA YA CONGO及「工藝之源」Nicaragua La Cumplida Refinada。

Nespresso 推出「傾心匠藝」計劃，希望港人在品嘗咖啡的同時，可以關注農業社區和了解環境保育。 藉著是次的「傾心匠藝」計劃，Nespresso 將推出兩款全新限量版咖啡，分別是「復興之源」 KAHAWA YA CONGO及「工藝之源」Nicaragua La Cumplida Refinada。

▲ 「傾心匠藝」計劃，希望港人在品嘗咖啡的同時，可以關注農業社區和了解環境保育。

其中一款限量版咖啡 KAHAWA YA CONGO來自「復興之源」項目。該項目目標在咖啡產業式微的地區，恢復當地咖啡生產技術。 KAHAWA YA CONGO產自剛果民主共和國基伏湖（Lake Kivu）沿岸地區，當地火山土壤含水量充足，極具潛力成爲世界最佳的咖啡產地之一，但這片土地正面臨巨大的挑戰，因氣候變化、不良耕作方式，或經濟不景等因素，令種植咖啡變得困難重重。

【麥當勞】麥當勞推新口味「吉列脆雞飯TASTIC」 5月13日正式登場

加上該區由於多年來受到社會衝突及經濟逆境的影響，當地居民仍然缺乏基本的醫療保障及潔淨安全的水源等。因此，在「復興之源」項目中，Nespresso 透過在當地社區設立水源和醫療中心，為數以千計的居民改善生活。Nespresso 希望可於2024年底前將參與計劃的剛果咖啡農數目由 450 位提升至 5,000 位。

創造數百個工作機會

而另一款咖啡Nicaragua La Cumplida Refinada 則是 Nespresso在「工藝之源」項目中首次推出的尼加拉瓜限量版咖啡。該款咖啡採用當地的發酵技術，讓咖啡釋放出香醇的蜜餞櫻桃和石榴果香。 Nespresso 一直與尼加拉瓜的小型莊園合作，生產富有當地特色及採用發酵工藝而成的獨特咖啡，La Cumplida 地區目前有 20 個咖啡莊園供應咖啡櫻桃，從而為許多農業勞動者提供了持續的季節性工作。從管理櫻桃收割、發酵和乾燥，以至加工倉庫的建設，項目為該地區創造了數百個工作機會。Nespresso 更透過在當地種植多達 100,000 棵樹木來支持該區的農民 。

▲ Nespresso 的「工藝之源」Nicaragua La Cumplida Refinada 由今天起至 5 月 30 日於網上及 Nespresso 香港專賣店限量發售。

Nespresso 的「工藝之源」Nicaragua La Cumplida Refinada 由今天起至 5 月 30 日於網上及 Nespresso 香港專賣店限量發售。至於「復興之源」系列咖啡，除了新口味 KAHAWA YA CONGO 外，TAMUKA mu Zimbabwe，ESPERANZA de COLOMBIA 和 AMAHA awe UGANDA 亦將在 5 月 31 日至 7 月 4 日期間限量發售。

【疫苗接種】美國吸引民眾接種疫苗 Uber及Lyft提供免費乘車計劃

【好想去日本】city'super周五起辦蜜瓜節 日本直送蜜瓜近2千元有何特別？

責任編輯：葉泳珊