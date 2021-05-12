eBay登上區塊鏈快車 開放買賣幣圈新寵NFT

近期備受追捧的NFT，獲大型電商平台eBay加持，eBay周二（11日）宣布允許在平台上買賣NFT，eBay表示，將在未來數月逐步增加新功能，推動相關收藏品交易。此舉令eBay成為首個開放NFT交易的電商平台。

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eBay高級副總裁斯威特納姆（Jordan Sweetnam）周二（11日）eBay網站發文宣布，正式允許經過批准的賣家，在平台上銷售不可替代代幣（Non-fungible token, NFT），並計劃在未來擴大賣家數量。

斯威特納姆表示，eBay將在未來數月增加新功能，將更多區塊鏈形式的物品引入平台。

按eBay網站政策規定，平台僅限銷售實物或服務，但有少數例外，包括遊戲道具，門票、域名等，NFT也被納入例外當中。

此外，eBay似乎也有意效法Tesla、支付服務商PayPal、Square等，接受用加密幣支付，集團上周已放風，有意開放NFT交易，並稱對接受加密貨幣作為付款方式持開放態度。

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責任編輯：李俊儀