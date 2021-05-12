【美國疫情】感染人數日均少於4萬 去年9月後最低

美國開始新冠疫苗接種計劃後，疫情有明顯改善。根據最新調查數據顯示，美國每日平均感染人數降至4萬以下，自2020年9月後最低。另外，每日的疫苗接種人數亦明顯下降，較高峰期減少37%。

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美國約翰霍普金斯大學（The Johns Hopkins University）的統計發現，過去7日平均新冠肺炎感染人數為3.88萬人，比上周下降22%，亦比近期高位減少46%，是2020年9月15日後的最低。以區域計算，美國41個州及華盛頓哥倫比亞特區的感染人數最少減少5%。

根據統計，美國過去7日新冠死亡人數為365，遠低於冬天高峰期，每日超過3,000人死亡。不過，數字可能是延後數據，因只計算因新冠肺炎入院後死亡的個案，所以全美新冠死者的數目或者更多。

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美國CDC亦公布最新疫苗接種數字，指在過去一周平均有210萬人接種疫苗，低於4月時日均340萬人。美國目前約35%人口1已經完成接種，46%人口最少接種一劑。美國FDA周一（10日）宣布，批准12歲至15歲青少年接種輝瑞疫苗，有望再提高接種率。

責任編輯：吳漢培