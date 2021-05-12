美國東岸輸油管服務受阻 逾千油站仍無油入

美國最大燃油管道公司Colonial Pipeline系統日前遭黑客攻擊，被迫全面關閉網絡，美國東岸近半燃油供應受阻。油管公司網絡系統陷入停擺第5日，美國東南部過千個油站無汽油供應。

美東輸油管服務未恢復 黑客堅稱攻擊只為求財 【下一頁】

Colonial Pipeline的系統上周五（7日）遭到黑客攻擊，黑客要求該公司繳付贖金。該公司燃油管道由德州墨西哥灣沿岸一路延伸至到紐約市區，包括阿拉巴馬州、佐治亞州、田納西州、南卡羅來納州和北卡羅來納州都依賴這條管道供應汽油。

標普數據顯示，美國東南部有過千個油站汽油供應陷入短缺。克洛扎（Tom Kloza）表示人們已出現恐慌而大量囤積汽油，油站一日售出的汽油量達到平時的3至4倍。

美國最大油管公司系統仍暫停 拜登頒緊急狀態令紓困 【下一頁】

根據追蹤汽油供應網站Gasbuddy.com的數據，弗吉尼亞州近3,900個油站當中，有7.7％油站的燃料周二（11日）已經用盡。至於在北卡羅來納州近5,400個油站中，有8.5％都處於停擺狀態。

佐治亞州約6,400個油站當中，有近6%油站都已用盡燃料。人們囤積汽油導致價格上漲，佐治亞州州長肯普（Brian Kemp）更暫停汽油稅至周六（15日），希望可減低民眾負擔。肯普又敦促民眾不要囤積汽油，指汽油供應很快就會恢復正常。

責任編輯：鄭錦玲