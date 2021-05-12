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【阿里巴巴9988】瑞士寶盛：中資科網股逢低吸納　點名阿里估值便宜

股市 13:45 2021/05/12

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【阿里巴巴9988】瑞士寶盛：中資科網股逢低吸納　點名阿里估值便宜

中資科網股近日持續調整，今日略有反彈。瑞士寶盛私人銀行亞太區研究部主管Mark Matthews表示，中資科網巨擘最近的確面對監管打壓（regulatory crackdown），但相信短期監管風險無改科網股的增長前景，反而調整提供趁低吸納的機會，又點名阿里巴巴 （09988） 估值相對其增長空間是相當便宜，形容情況「非常罕見」。

在美掛牌的中資科網股隔晚出現調整。Matthews在媒體會議上表示，目前市況轉趨波動，未必能夠在調整中解讀到未來走勢，但他形容中資科網股的調整都是進場趁低吸納的機會。

摩通予阿里巴巴百度等中概股目標價、看好B站可倍升｜詳見【下一頁】

至於更偏好美資抑或中資科網股？Matthews直言，考慮到經濟數字化的結構性利好因素，以及中資科網股近月的調整幅度，相信優質的中資科網股更加值博。他又點名阿里巴巴，形容阿里的增長前景相對其估值是相當便宜，而且非常罕見。

美國通脹預期升溫，美國國債息近月走高，周期性板塊隨即有資金流入。但Matthews反稱，近日已陸續減低周期性板塊的配置，形容目前「並非長期通脹」的情況，相信低息環境持續的機會較大。

他又預期，美國通脹或在今季見頂，明年通脹將回落到2%至2.5%水平，形容通脹「並非大問題」，而且短暫通脹升溫的情況，並不會改變整體利率環境，因此並不會特別利好周期性板塊。

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記者：趙穎妍

港股 中國概念股 阿里巴巴－SW（09988） 低吸 估值便宜 私人銀行 經濟 目標價 板塊 阿里巴巴

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