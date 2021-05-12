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哈里梅根想提倡性別平等 卻搵P&G合作？

環球社會熱點 13:58 2021/05/12

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哈里與梅根一直熱心公益，提倡致力為女性建設平等未來。哈里與梅根旗下的慈善組織Archewell Foundation宣布，將與備受爭議的美國日用品生產巨企寶潔建立合作關係，共同追求性別平等、提供更具包容性的網絡空間等。但外媒發現，梅根過往曾寫信抨擊寶潔性別歧視，加上該公司多次涉及歧視的負面新聞，令人質疑梅根選擇合作是否矛盾。

哈里梅根行善慶祝母親節 向非牟利組織捐尿片 【下一頁】

美國寶潔（Procter & Gamble，P&G）過往多次涉及負面新聞，包括雇用童工、強逼工人勞動、進行動物測試及價格壟斷等。而梅根（Meghan Markle）11歲時，已與寶潔頗有淵源。梅根曾寫信投訴寶潔，批評公司的洗碗廣告暗示所有母親需負責洗碗工作，指摘廣告帶有性別歧視，要求把廣告改為「所有美國人」，不應只有母親才承擔洗碗家務。寶潔最終屈服並修改廣告內容。

梅根於1993年首次露面接受訪問時指出，對寶潔的廣告感到憤怒，班上更有男生稱「只有廚房是屬於女性」，使她開始接觸有關性別平等的問題。

梅根出版兒童書 靈感來自哈里阿奇 【下一頁】

然而哈里（Prince Harry） 與梅根旗下的Archewell Foundation卻宣布， 即日起與寶潔建立長期合作關係，共同建立更多富同情心的社區，確保在進行重大決策時候，亦能考慮女性的意見。該組織更表示，將會鼓勵男性共同參與促進社會性別平等，以及提倡家庭的平等關係，合力為家庭付出。

哈里與梅根和具爭議性的公司合作，使人質疑是否存在矛盾。保潔至今被指多次涉及性別歧視，包括旗下品牌吉列的廣告「The Best Men Can Be」含有貶低女性的行為，更成為YouTube最不受歡迎的影片之一。

事實上，哈里與梅根早前已和寶潔合作，非牟利組織捐贈尿片、清潔及其他生活用品。

責任編輯：郭麗明

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